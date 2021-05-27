Malazgirtli kadınlara uyuşturucu konulu seminer
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Malazgirtli kadınlara uyuşturucu konulu seminer

Malazgirtli kadınlara uyuşturucu konulu seminer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki annelere yönelik eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesindeki annelere yönelik eğitim semineri verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konulu eğitim semineri Malazgirt Kültür Merkezi konferans salonunda verildi. Muş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Malazgirt Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, "İçişleri Bakanlığımızın himayesinde yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında sizlerle birlikteyiz. Semineri veren arkadaşlarımız, çocuklarımızı zehirleyen bu uyuşturucu maddeyi çok güzel anlattı. Uyuşturucu madde dünya üzerinde daha fazla yaygınlaştı. Bu da bizim için, çocuklarımız için büyük bir tehdit oldu. Uyuşturucu kullanan evlatlarımız; hayallerini, gelecek vizyonlarını, hayatlarını ve her şeylerini kaybediyor" dedi.

Muş Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polis Memuru Çağdaş Taşçı; 'Uyuşturucu madde ve bağımlılık nedir? Nelere dikkat edilmelidir?' konularında bilgilendirmede bulundu. Polis Memuru Çağdaş Taşçı, Emniyet Genel Müdürlüğünün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği UYUMA uygulaması hakkında da bilgiler verdi.

Eğitim seminerine Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ahmet Doğan, İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin ve anneler katıldı. - MUŞ

Malazgirtli kadınlara uyuşturucu konulu seminer
Malazgirtli kadınlara uyuşturucu konulu seminer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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