Malazgirtli çiftçilere tohum desteği verilmeye başlandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen buğday tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.
07.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:06
Muş'un Malazgirt ilçesinde yüzde 75'i hibe verilen buğday tohumu desteğinin dağıtımına başlandı.
Sabah erken saatlerde Malazgirt Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen çiftçiler, Çiftçi Kayıp Sistemi (ÇKS) göre, tarla başı 600 kilogram tohumu almaya başladı.
Hibe tohumlarını alan çiftçiler, verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA