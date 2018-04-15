Malazgirt Ziraat Odasının Girişimleri Sonuç Verdi

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç'ın tapu harçlarının düşürülmesine yönelik yaptığı girişimler olumlu sonuç verdi.

100 dekar üzeri tapu işlemlerinde 3 ay önce yapılan düzenleme ile çiftçilerden yaklaşık 9 bin lira gibi fiyatlarda harç alınmaya başlanmıştı. Bunun üzerine girişimleri hızlandıran Başkan Kılıç, Muş Valisi Aziz Yıldırım ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile yaptığı görüşmeler sonucunda, yine eski sistem üzerinde ve eski fiyattan harcın alınmasına karar verildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Tahsin Kılıç, "Yaklaşık 3 ay önce çiftçilerimiz tapu işlemleri için çok büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. 100 dekar arsası olanlardan tapu harç bedeli olarak yaklaşık 9 bin lira istenmeye başlanmıştı. Çiftçilerimiz bu şikayetlerini bize bildirince, oda olarak hemen harekete geçerek Valimiz Aziz Yıldırım ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'e konuyu ilettik. Bunun özerine valimiz ve milletvekilimizin girişimleri sonucu yine eski sisteme geçiş yaptıklarını bizlere bildirdiler. Yapılan bu uygulama hem biz de hem de Malazgirt çiftçisinde büyük bir memnuniyet uyandırmıştır. Ben şahsen ve tüm çiftçi kardeşlerim adına Muş Valimiz Aziz Yıldırım ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'e çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ