Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç'tan parti ziyaretleri - Haberler
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Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç'tan parti ziyaretleri

AA, Veysel Eşin - Güncel
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Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç'tan parti ziyaretleri

Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muş'un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz ile görüşen Kılıç, hükümetin çiftçilere yönelik desteklerinden duyduğu memnuniyeti iletti.

Kılıç, "Biz çiftçilerin tek isteği bu yıl mazot ve gübrede yaşanan fiyat artışlarından dolayı 2022 yılı mazot ve gübre desteklemelerin yine aynı yıl içinde ödenmesi. Bu konuda desteklerinizi bekliyoruz." dedi.

Kılıç, daha sonra MHP İlçe Başkanı Haluk Zeki Öğreten'i ziyaret etti.

AA / Veysel Eşin - Güncel

Ziraat Odası, Malazgirt, AK Parti, Hisarcık, Güncel, Haber

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