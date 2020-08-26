Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Malazgirt Milli Park Alanı'nda toplanan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim tilaveti Alandaki vatandaşların Türk bayraklarını sallaması Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyorMUŞ - Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama programı Malazgirt Milli Park Alanı'nda gerçekleştirildi.
26.08.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:45
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Malazgirt Milli Park Alanı'nda toplanan vatandaşlar
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Alandaki vatandaşların Türk bayraklarını sallaması Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyor
MUŞ - Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama programı Malazgirt Milli Park Alanı'nda gerçekleştirildi.
Kaynak: AA