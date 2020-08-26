Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü
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Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü
26.08.2020 09:17 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:20

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Dülger, mesajında, Sultan Alparslan'ın zaferiyle Anadolu'nun kapılarının Türklere ardına kadar açıldığını anımsatarak, zaferin dünya tarihine büyük bir iz bıraktığını kaydetti.

Dülger, mesajında şunları kaydetti:

"O günden bu güne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğunu tüm cihana ilan ve ispat edilmiştir. Adaletli ve merhametli yönetimiyle de kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olan Sultan Alparslan, asırlar boyu Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan anlayışın öncüsü olmuştur. Bu kutlu zaferle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş, büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizler de geleceğe emin adımlarla yürürken adaleti, barışı ve hoşgörüyü her şeyin üstünde gören bir anlayışı benimsedik. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır.

Tarihin en şerefli milletinin yeni destanlar yazmasını kimse engelleyemez. Kökümüz mazide, gözümüz atide. Bizde ne zaferler biter, ne de kahramanlar."

Kaynak: AA

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