Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alana traktörle "950. Yıl" yazıldı
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Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alana traktörle "950. Yıl" yazıldı

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alana traktörle '950. Yıl' yazıldı
Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alan, traktörlerle sürülerek "950. Yıl" yazısı oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alan, traktörlerle sürülerek "950. Yıl" yazısı oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kutlamaların yapıldığı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın bitişiğindeki araziye "950. Yıl" yazılması için çalışma başlatıldı.

Şanlı zaferin yıl dönümü anısına 41 bin metrekareye otopilot ve otonom dümenlemeli traktör sürümüyle "950. Yıl" yazıldı.

Bakanlık tarafından geçen yıl da aynı yöntemle Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparsan'ın silüeti kazılmıştı.

Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alana traktörle '950. Yıl' yazıldı
Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alana traktörle '950. Yıl' yazıldı
Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alana traktörle '950. Yıl' yazıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)
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Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alana traktörle "950. Yıl" yazıldı - Haberler
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