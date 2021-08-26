Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alana traktörle "950. Yıl" yazıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini sağlayan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla 41 bin metrekarelik alan, traktörlerle sürülerek "950. Yıl" yazısı oluşturuldu.