Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri
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Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı.

23.08.2020 21:22 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:28

Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle başladı.

Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde düzenlenen tören öncesi Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, zaferin 949. yılına özel gösteri gerçekleştirdi.

Vatandaşların ilgiyle izlediği gösterinin ardından başlayan törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, fethin 949. yıl dönümünde bir kez daha Ahlat'ta olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bu gururu kendilerine yaşatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve festivalin öncülüğünü yürüten Okçular Vakfı başkanı ve üyelerine teşekkür eden Çağatay, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın ve devletimizin Ahlat'a olan ilgisini bütün dünya biliyor. Ahlat binlerce yıllık tarihimizin son bin yıllık dönemecinde işte şu topraklarda bize ev sahipliği yapmaya başladı. Onun nişanesi hemen yanı başımızda bulunan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı. Bunun yanına başka bir nişane de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla konduruldu. Allah nasip ederse salı günü onun açılışını gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanımızın çalışma ofisi gibi bir külliyesi, Ahlatımıza, Bitlis'e ve Türkiye'ye çok yakıştı."

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de hep birlikte salı gününü beklediklerini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz salı günü şehrimizde Ahlat'ımızda olacak. MHP Genel Bakanı, bütün bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, genel müdürleri, bütün Türkiye burada olacak. dünyanın gözü salı günü Ahlat'a olacak. Bizim için büyük bir heyecan ve mutluluk. Geçmişten bu yana gelen bu güzelliği geleceğe yansıtacağız. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

"Pandemi kurallarına uymalıyız"

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise vatandaşların sağlığının önemli olduğunu, bu nedenle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması, Karadeniz'de doğal gaz rezervinin bulunması gibi önemli gelişmelere tanıklık ettiklerini dile getiren Çoban, Ahmat'ta Cumhurbaşkanı Külliyesi'nin açılışının gerçekleştirileceğini

"Şimdi yeni bir fethin işaretini Ahlat'ta yaşıyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın Anadolu'ya armağanı, Cumhurbaşkanı Külliyesinin açılışı var. Ey Anadolu hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da festivalin hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, "Bu hafta bir heyecan yaşıyoruz. Bu festivalimizin güzel geçmesini diliyorum. En büyük heyecanımız dünyanın ve ümmetin lideri Recep Tayip Erdoğan'ı, bu hafta ilimizde misafir ediyoruz ve bunu heyecanla bekliyoruz." dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız da bugün kutlu bir fethi daha hep birlikte idrak ettiklerini ifade etti.

"Bin yıllık medeniyet şehrimiz Ahlat'a buluşarak şehitlerimizi anıyoruz." diyen Yıldız, şöyle konuştu:

"Malazgirt'te, 15 Temmuz'da bu vatan, bayrak, ezan, devlet ve mukadesatımız için şehit olan tüm şehitleri anmak için toplanıyoruz. Bu yıl bir salgınla karşı karşıyayız. Sizlerden özellikle sosyal mesafeyi koruma konusunda hassasiyet bekliyoruz. Testler ve maske kontrolleri yapılıyor. Bu şekilde birbirimize yardımcı olmak suretiyle başarılı şekilde fethi anma programı gerçekleştirmek istiyoruz. İnşallah salı günü saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Ahlat'a olacak. Bin yıllık Ahlat şehrinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin açılışı yapılacak. Nasip olursa 26 Ağustos'ta çarşamba sabahı tıpkı Sultan Alparslan gibi saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Malazgirt Meydanı'nda milletimizle buluşacak. Yeniden ahitleşeceğiz."

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de hep birlikte salı gününü beklediklerini kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz salı günü şehrimizde Ahlat'ımızda olacak. MHP Genel Bakanı, bütün bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız, genel müdürleri, bütün Türkiye burada olacak. dünyanın gözü salı günü Ahlat'a olacak. Bizim için büyük bir heyecan ve mutluluk. Geçmişten bu yana gelen bu güzelliği geleceğe yansıtacağız. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

Ardından Vali Çağatay, beraberindekilerle alandaki çadırları dolaşarak, incelemelerde bulundu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü etkinlikleri başladı.

Okçular Vakfı, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesinin 23,24,25 ve 26 Ağustos'ta düzenlenen Malazgirt Zaferinin 949. Yıl dönümü etkinlikler Malazgirt halkının yoğun katılımı ile start aldı.

Uzun süredir hazırlıkları yapılan etkinliklerin ilk gününde çocuklar için ok atma yarışmaları, eğlenceli ok oyunları, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından köyvivor, masa tenisi, golf ve badminton oyun alanları, Türkiye Tiyatroları Birliği ekipleri tarafından Dede Korkut Türklerin doğuşu oyunu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı seyyar açık hava sinema etkinliği aracı ile etkinlikler katılan vatandaşlar ve çocuklar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Okçular Vakfı ekipleri, Malazgirtli çocuklara ok atmayı öğretti.

Malazgirt halkında büyük heyecan uyandıran ve bugün başlayan 26 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri

Kaynak: AA

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