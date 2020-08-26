Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü

Kayseri'de, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü
26.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:05

Kayseri'de, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Palancıoğlu, mesajında, tarihi ile dünya üzerinde iz bırakan ve tarihi başarılarla dolu olan Türk milletinin Malazgirt Zaferi'ni kutladığını belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin sadece bir başlangıç olduğunu bu zafer sonrası dünya tarihinin değiştiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"949 yıl önce 1071 yılında gerçekleşen zafer sonrası, dünya tarihi iki medeniyet ve bir cumhuriyet ile tanıştı. Bu Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu üç olgu adeta dünya tarihinin bir çizgisi, ana hattı ve hatta belirleyicisi olmuştur. Birçok toplum bu üç yapıdan ve eserlerinden etkilenmiştir. Bu gerçeği bire bir yansıtan Kayseri Meydanı, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi yapı ve eserlerinin birbiri ile nasıl kucaklaştığının adeta canlı açık hava müzesidir."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Magazin
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı 3. Sayfa
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı Güncel
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Üç zamanlı tarife ile elektrik kullanımı saat 22.00'den sonra daha da ucuzluyor
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS sonuçları açıklandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert mesaj: Askeri olarak gereğini yapmaya hazırız
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Kaza sonrası hurda yığınına dönen minibüs karayolunda hızla ilerledi
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Parkta tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Visca için tüm şartları zorlayan Fenerbahçe, Başakşehir'e iki futbolcu önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Faik Öztrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Halit Ergenç Defne Samyeli Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Fatih Terim Sinan Gümüş Lionel Messi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 13:08:30. #1.15#
title