Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü
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Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü
25.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:44

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Türk milletinin Malazgirt ruhuna her zaman sahip çıkacağını belirten Büyükkılıç, Malazgirt Zaferi'nin Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması ve Türk yurdu olarak bugünlere kadar gelmesini sağladığını anımsattı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Köklü geçmişten, güçlü bir geleceğe uzanan bu kutlu zaferin yankıları günümüzde hala sürmektedir ve daha nice bin yıllarda da yankılanacaktır. Askeri bir başarının ötesinde, aklın, yeteneğin, imanın, sabrın, fedakarlığın, dirayetin ve güçlü bir iradenin eseri olan Malazgirt Zaferi, bizlere atalarımızın örnek şahsiyetlerini ve gayretlerini hatırlatırken, aynı gaye ile Anadolu'muzu, Türkiye'mizi daha ilerilere taşımak için de adeta bir yol haritası niteliğinde örneklik teşkil etmektedir."

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise mesajında Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin istikbal mücadelesinde büyük bir rehber olduğunu kaydetti.

Türk milletinin bugünde de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıktığına vurgu yapan Ersoy, "Gelecek nesilleri bu desturdan bir adım sapmadan, ecdadına sadık, vatanına aşık ama pusulası daima geleceği görecek ve gösterecek şekilde yetiştirmek de bizlerin boynunun borcu olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy da bir mesaj yayımlayarak zaferin 949. yılını kutladı.

Kaynak: AA

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