Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker birer kutlama mesajı yayımladı.

Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker birer kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Bulut mesajında, Sultan Alparslan'ın liderliğindeki Türk Ordusu'nun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığı belirtti.

Malazgirt SavaşıZaferi ile Türk Milleti'nin Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış ve ebedi bir vatan edindiğini ifade eden Başkan Bulut, mesajının devamında şunlara yer verdi:

"Türk tarihi, diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Malazgirt Zaferi, Türk milletine yeni bir yurt, yeni bir tarih hazırlamasının yanında, Dünya tarihinde de bir dönüm noktası olmuştur. Malazgirt Zaferi'yle, Bizans'ın baskıya, zorlamaya, sömürüye ve adaletsizliğe dayalı yönetim anlayışına Anadolu topraklarında son verilmiş, bu coğrafyadaki halklara Türk Milleti'nin kadim zamanlara dayanan adaletli, merhametli ve hoşgörülü yönetim anlayışı gösterilmiştir. Sultan Alparslan'ın adaleti, merhameti ve hoşgörüsü bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Bugün milletimiz aynı inanç ve kararlılıkla kardeşliğine sahip çıkmakta, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de zaferin önemine değindiği mesajında şunları kaydetti:

"Türklerin Anadolu'ya ilk değil, son ve temelli girişidir. Altaylardan çıkıp, Malazgirt'te ne canlar verdik, Koskoca bir orduyu yendik, Türkoğlu Türküz biz. Bu aziz toprakları bize yurt yapan ve bu yurdu koruyan ecdadımızın ruhu şad olsun. Damarlarımızdaki Türk kanı, ruhumuzdaki vatan, bayrak aşkı olduğu süre içinde bizde ne zaferler biter ne de kahramanlar. Türk milletinin zafer haftası kutlu olsun"

Kaynak: AA