Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı

22.08.2019 14:57

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Malazgirt Zaferi etkinliklerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulunmak üzere Muş'a geldi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz tarafından karşılanan bakan yardımcıları İnce ve Özkaldı, Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantın ardından açıklama yapan İnce, etkinliklerin yapılacağı alanı ve hazırlıkları yerinde görmek üzere kente geldiklerini söyledi. Kentte hafta boyunca etkinlikler yapılacağını belirten İnce, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ve halkımızın katılımlarıyla güzel bir anma etkinliği olsun diye gayret ediyoruz. Bunun için hazırlıklarımız son aşamada. Önümüzdeki üç gün içerisinde etkinliklere başlayacağız. Okçular Vakfımızın da destekleriyle bu çalışma, milletimize 1071'den 2071'e kadar uzanacak. Büyük Türkiye'nin sembolü olan Malazgirt ve Ahlat'ta bütün hafta boyunca devam edecek etkinliklerimizin layıkıyla yerine getirilmesini arzu ediyoruz."

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı da etkinliklerin yapılacağı alanın milli park ilan edildiğini anımsatarak devam eden çalışmaları değerlendirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA