23.08.2019 19:04

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamaları başladı.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler kapsamında gençler, sporcular, mehteran takımı ile atlı birlikler, atlı okçular ve ciritçilerin atlarıyla kortej yürüyüşüne katılması renkli görüntüler oluşturdu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, burada yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihin mihenk taşı Ahlat'ta bulunduklarını belirterek, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

"Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda tespit edilmiş 10 bin civarında atamızın, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e bize bu toprakları yurt etmek için şehadete eren yiğitlerin huzurundayız." diyen Çağatay, "Şu ortamda ve bu bayrakların altında etkinlenmemek mümkün değil. Allah birliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozmasın. Bizlere buraları yurt edenlere Allah rahmet etsin." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle devletin bütün kademelerinin gözünü Ahlat'ta diktiğini dile getiren Çağatay, "Ahlat'ımız çok şükür hak ettiği yere geliyor. Ahlat 'Sakin şehir' unvanını aldı. Yani Ahlat artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği haline geliyor. Kıbrıs'tan da gelen gençlerle Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda dua ettik. Ahlat Kıbrıs'tır, Kıbrıs Ahlat'tır. Allah'ın izniyle bu ebediyete kadar devam edecektir." dedi.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise etkinliklerin güzel geçmesi dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Geçmişini unutan milletlerin geleceği olamaz. Cumhurbaşkanımızın Çanakkale ile başlattığı daha sonra Malazgirt ve Ahlat ile devam eden geçmişimizi yaşatma çabası meyvesini vermeye başladı. Başlattığında Çanakkale'de eleştirilmişti. Şimdi ise gençlerimiz geçmişini ve ecdadını yad etmek için Çanakkale'ye gidiyor. Ardından 'Malazgirt ve Ahlat' dedi ve bununla yetinmedi. Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün ikincisini yapıyor. Bitlis ve Ahlat olarak kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır."

Ahlat Belediye Başkanı Abdülalim Mümtaz Çoban da bin yıl önce Sultan Alparslan'ın, "Ey insanlar birleşin, Allah'ın ayetine uyun ki zarar görmeyesiniz, dağılmayasınız ve paramparça olmayasınız." diye çağrıda bulunduğunu anlattı.

O gün Sultan Alparslan'ın insanları hak bayrağı altında topladığını vurgulayan Çoban, şöyle konuştu:

"Bugün bu meydandaki bu bayrağın altında bin yıl önceki 1071 ruhunu canlandırma adına Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına biat ediyoruz, toplanıyoruz. Şu ihtişamlı ve gösterişli medeniyetin evlatlarına sesleniyoruz. Şu birlikten hayır varken ayrılık azabına koşanlara imkan verecek misiniz? Sizin için varız. Devlet ve millet kültürüyle sizin için çalışıyoruz. Şenliğimiz ve 1071 ruhumuz kutlu olsun."

Beyoğlu Belediyesi ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Haydar Ali Yıldız da büyük bir medeniyetin çocukları olarak hep birlikte vatan, bayrak ve ezan için bugün de canlarını verebileceklerine dikkati çekti.

Sultan Alparslan gibi atlarının kuyruğunu bağlayarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini belirten Yıldız, şunları söyledi:

"Vatan vazgeçilmezimizdir, hak mücadelesinin başladığı yerdir. Hak mücadelesinin başladığı Anadolu topraklarındaki mekanın adı Ahlat'tır, Malazgirt'tir. Yürüyüşümüz buradan başlamıştır ve ilelebet hep birlikte devam edecektir. Dün ecdadın vatan bıraktığı Kıbrıs'taydık. Kıbrıs'ta gençlerimizle şehitleri andık. Anadolu şehitlerini anmak ve 1071 Malazgirt ruhunu anlamak üzere Kıbrıslı 160 gencimiz de Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na gelerek dua etti. Anadolu ve vatan davası bizimdir. Vatan, uğruna can verdiğimiz ve gözyaşı döktüğümüz toprağın adıdır. 3 gün sürecek etkinliklerimiz medeniyet, vatan şuurunu ve bilincimizi kuşanmamıza vesile olsun. 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tıpkı 15 Temmuz'da Alparslan gibi atının kuyruğunu bağlayarak vatan işgaline izin vermeyen, ölümüne demek suretiyle bir direniş destanı yazan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt ve Ahlat'ta olacak."

İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral da partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in partiyi kurduktan sonra Ahlat'ı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Kendisine selam gönderiyorum. Cumhurbaşkanı da buranın ebedi Müslüman Türk'ün yurdu olduğunu benimsemek ve millete göstermek suretiyle buraya hizmet etti. Teşekkür ediyoruz, Allah kendisinden razı olsun." dedi.

Etkinlikler, mehteran takımı ve halk oyunları ekibinin gösteri sunmasının ardından gelin gelme toyu (gelin alma), güreş ve tuşo toyu ile başladı.

Programa katılan Vali Çağatay ve beraberindekiler, daha sonra alandaki stantları gezdi.

Kaynak: AA