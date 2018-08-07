Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıl Dönümü Ordu'da Kutlanacak

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama etkinlikleri ve spor, kültür festivalinin Ordu'da kutlanacağı bildirildi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalin dolu dolu bir program dahilinde gerçekleşeceğini söyledi.

Genç, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımıza İl Müdürlüğü olarak proje sunmuştuk, projemiz kabul oldu. 14-16 Ağustos tarihlerinde Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıl Dönümü Kutlama Etkinlikleri Kültür ve Spor Festivali düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında kılıç gösterileri olacak ve birçok ilden kılıç ustaları da Ordu'ya gelecek. Dolu dolu bir programla Malazgirt Zaferi'ni anacağız."