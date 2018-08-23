Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıl Dönümü

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikler, renkli görüntülere sahne oluyor.

Çarho mevkisindeki 400 dönümlük alanda yapılan kök börü, atlı okçuluk, cirit, güreş müsabakaları, geleneksel oyun etkinlikleri ile Kırgızların gelin-damat toyu yoğun ilgi gördü.

Bitlis'in yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler, alana kurulan kıl çadırlardaki stantlarda sergilenen ürünleri inceledi, müsabakalar sırasında fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Ahlat ile Ulupamir takımları arasında yapılan kök börü yarışmasında heyecanlı anlar yaşayan seyirciler, milli güreşçilerin mücadelesini de ilgiyle izledi.

"Ecdadın sporlarını geleceğe aktarıyoruz"

Vatandaşlarla kök börü müsabakasını izleyen Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine, Ahlat'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Anadolu'ya ilk giriş kapısı, şanlı tarihte önemli yeri bulunan Kubbetül İslam kenti Ahlat'ın geleneksel sporlara ev sahipliği yapmasının en büyük özlemlerinden biri olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımızın himayesinde düzenlenen etkinliklerle yarının geleceği olan yavrularımıza ata sporlarımızı yaşatmak, tarihi şanlarla dolu olan ecdadın sporlarını onlara sevdirmek çok önemli. Bugün başlayan Ahlat'taki 947. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen etkinliğin bizim için aynı önemi var. Bu topraklar bizim yüzyıllardır kadim medeniyetimizde önemli yer tutan topraklardır.

8 binin üzerinde tarihi mezarıyla, her bir mezar taşındaki sanat şaheseri taşlarıyla tarihe tanıklık eden bu şehir, Anadolu'nun bu milletin olduğunun tapusu, belgesidir."

"Bu topraklarda kardeşçe yaşadık"

Ustaoğlu, tüm ihtişamıyla ayakta duran kümbetleriyle, kalesiyle ve ecdadın emaneti camileriyle Ahlat'ın açık hava müzesi olduğunu anlattı.

Şanlı tarihte köklü yere sahip ata sporlarını yaşatmanın, geçmişten geleceğe aktarmanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Ahlat'ta da bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Buraya 'kuruluşun kenti' diyoruz. Pazar günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu milletin tekrar şahlanışının, dirilişinin mitingini binlerce vatandaşın katılımıyla yaşayacağız. Ahlat'tan Çanakkale'ye bu topraklar yıllardır tüm unsurlarıyla kardeşçe yaşadı, bundan sonra da yaşamaya devam edecek.

Vatandaşlarımızı pazar günü Malazgirt'te yapılacak mitinge bekliyoruz. Vatandaşların etkinliklere ilgi göstermesi çok önemli. 2500 yıllık devlet geleneği, milletin büyük devlet tarihine, geleneğine, kültürüne sahip çıkmasıyla olunur."

Etkinliği izleyenlerden Birgül Otlu da Ahlat'ın tarihi günlerinden birini yaşadığını kaydederek, "Bu tür etkinliklerin daha fazla yapılmasını ve bunun festival havasına dönmesini istiyoruz." dedi.

Ulaş Yalçınkaya da "Böyle etkinliklerin olması çok güzel. Bu etkinliklerin devam etmesini diliyoruz. İnsanlar bu tür etkinliklerle daha mutlu, huzurlu oluyor. Umarım böyle devam eder. Etkinlikler için Bitlis'ten geldik. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.