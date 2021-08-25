MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİNDE TRABZON RÜZGÂRI
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MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİNDE TRABZON RÜZGÂRI

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİNDE TRABZON RÜZGÂRI
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu alanda düzenlenen etkinliklere, Trabzon'un da aralarında olduğu birçok ilden katılım sağlandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nın kurulduğu alanda düzenlenen etkinliklere, Trabzon'un da aralarında olduğu birçok ilden katılım sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR'İN OTAĞI İLGİ GÖRDÜ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da etkinlikler kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kutlama alanına otağ çadırı kurdu. Trabzon'un sosyal ve kültürel yapısını yansıtan figürler ve el yapımı fındık ezmesinin yer aldığı Büyükşehir Belediyesine ait otağa ilgi büyüktü. Etkinliğe katılanlara Trabzon'u anlatan çeşitli hediyeler verildi.

ETKİNLİKLER ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Mehter takımının konser verdiği kutlamalarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılına özel gösteri gerçekleştirdi. Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, 'Türk Yıldızları'nın gösterisini ve gökyüzüne çizdikleri ay yıldızı telefonla görüntüledi, alkışlarla destek verdi. 3 gün süren etkinliklerde, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de aralarında bulunduğu 36 çadırı, farklı illerden çok sayıda kişi ziyaret etti.

TARİH : 25. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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