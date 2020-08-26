Malazgirt Zaferi anma törenleri nerede yapılıyor? Malazgirt Anma törenlerine kimler katılacak? Malazgirt nerede? 949. yıl dönümü kutlanan Malazgirt Zaferi'nin etkinlikleri nerde yapılıyor? Malazgirt Zaferi anma törenlerine katılacak isimler belli oldu mu?

Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı gerçekleşen anma törenleri nerede gerçekleşiyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anma törenlerinde neler söyledi?

MALAZGİRT NEREDE?

Günümüz sınırlarına göre Malazgirt, Muş'ta yer almaktadır. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunur. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır. İlçenin yüzölçümü 1534 km2 olup, düz bir alana kurulmuştur.

MALAZGİRT ZAFERİ ANMA TÖRENİ NERDE YAPILMAKTADIR?

Ahlat gerçekleşen anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan anıtları ziyaret etmiş bölgede bürokratlardan bilgi alıp vatandaşla sohbet etti. Bugün 37 kıl çadırın kurulduğu etkinlik alanında büyük bir Malazgirt Zaferi programı gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANMA TÖRENİNDE NELER SÖLEDİ?

Malazgirt Zaferi'nin zorluklarını, adaleti ve refahı nasıl sağlandığını anlatan Erdoğan, kazanılan zaferlere değindi. Şehitlere, hastalıklara rağmen zalime boyun eğilmediği dile getiren Erdoğan birbirimize düşürmeye devletimizi, yıkmaya muvafık olmadıklarını dile getirdi .