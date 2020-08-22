Malazgirt ve Ahlat, şanlı zaferin yıl dönümüne hazırlanıyor Muş'un Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıkların büyük bölümü tamamlandı.

Muş'un Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ilçelerinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıkların büyük bölümü tamamlandı.

Şanlı zaferin yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt ilçe merkezi, Türk bayraklarıyla donatıldı, etkinliklerin yapılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitap edeceği Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki çalışmaların da sonuna gelindi.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta da "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapılacağı Çarho mevkisindeki hazırlıklar tamamlandı.

Muş'un Malazgirt ilçesindeki çalışmaları inceleyen AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarının, Sultan Alparslan'ın şanına layık şekilde Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde yapıldığını belirtti.

Bu yıl pandemi dolayısıyla sosyal mesafe, temizlik, maske kullanımı kurallarına uyularak etkinliklerin geçen yıllara oranla az sayıda katılımla yapılacağını dile getiren Yaktı, şöyle konuştu:

"Salgına rağmen Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'i ve Ahlat'ı unutmaması önemli. Cumhurbaşkanımız Ahlat'ta bir gece kaldıktan sonra 26 Ağustos'ta Malazgirt'e gelerek milli park alanında halkla buluşacaktır. Alanı gezdim. Gerçekten orada çok güzel işler yapılmış. Bu etkinliklerin daha güçlü şekilde devam etmesi konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer tüm bakanlıklarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Okçular Vakfı, bu anlamda çok büyük hizmetler vermiş, vermeye de devam ediyor."

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü hazırlıkları kapsamında çalışmaların sonuna geldiklerini söyledi.

Bu yıl pandemi nedeniyle etkinlikleri minimize ettiklerine dikkati çeken Altın, şunları belirtti:

"Okçular Vakfı ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı bitirdik. Allah nasip ederse yarın etkinliklerimiz başlıyor. 26 Ağustos günü de Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde halka hitap edecek. Şu an hazırız. Bütün hazırlıklarımız bitti. Bizi yalnız bırakmayan Okçular Vakfına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Okçular Vakfının büyük emeği var. Bu yılki etkinlikler geçen yılki gibi olmayacak. Konserleri iptal ettik. Pandemiden dolayı az ve öz kutlamalar yapacağız.

Yine güzel bir havada ve atmosferde kutlamalarımızı yapacağız."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu alanda hazırlıkların tamamlandığını dile getirerek, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinliklere hazırız. Şu anda diğer illerden gelen misafirlerimiz ürünlerini stantlara yerleştiriyor. Okçular Vakfının desteğiyle burada birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA