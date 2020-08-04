Malazgirt'teki tarihi mekanlar mutlu anlara tanıklık ediyor Malazgirt ilçesindeki tarihi mekanlar, hayatını birleştirecek çiftlerin mutluluğuna tanıklık ediyor.

Malazgirt ilçesindeki tarihi mekanlar, hayatını birleştirecek çiftlerin mutluluğuna tanıklık ediyor.

Malazgirt'teki tarihi mekanlar, düğün ve nişan fotoğrafları için doğal stüdyo oldu.

Evlenecek çiftler, stüdyo yerine Malazgirt'teki tarihi Zafer Anıtı'na giderek burada fotoğraf çektiriyor.

Yeni evlenecek Sebahattin ve Mihriban Üsta çifti, fotoğraf çekimi için Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olan tarihi Zafer Anıtına gelerek, burada fotoğraf çektirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA