Malazgirt'teki hastane inşaatında çalışmalar devam ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde 100 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Hanefi Dursun, inşaatı gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

100 yataklı yapılan hastanenin ihtiyaç halinde 150 yatak kapasiteye çıkarılabileceğini anlatan Dursun, hastanenin hizmete bölgede önemli bir eksikliğin giderileceğini belirtti.

Hastane Müdürü Hüseyin Haydaroğulları da "Hastanemizin projesi özel olarak hazırlandı. Yeni hastanemizde tüm vatandaşlarımıza çok daha kaliteli hizmet verilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin