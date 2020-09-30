Malazgirt'te yüzlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor
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Malazgirt'te yüzlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor

30.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 18:04
Malazgirt'te yüzlerce öğrenci EBA destek noktasından faydalanıyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir çok okulda oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktaları, yüzlerce öğrencinin eğitimine devam etmesine imkan sağlıyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir çok okulda oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktaları, yüzlerce öğrencinin eğitimine devam etmesine imkan sağlıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 okulda ve iki gezici araçta kurdukları EBA destek noktalarında yüzlerce öğrencinin faydalandığını söyledi.

Öğrenciler dönüşümlü olarak öğrenci haftanın beş günü, istemeleri durumunda hafta sonları da EBA eğitim noktalarından destek alabileceklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"EBA noktalarının oluşturulmasında her zaman destek veren Kaymakamımız Sayın Emre Yalçın'a teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin hiçbir bulaşıcı hastalığa yakalanmaması ve bu virüsten etkilenmemesi için tüm önlemleri okul idarelerimiz, öğretmenlerimiz almaktadır. Maske ve dezenfektan öğrencilerimizin yanında hazır bulunmakta ve okul girişlerinde de öğrencilerimize dağıtımı yapılmaktadır. Öğrencilerimiz EBA destek noktalarındaki sınıflarımıza, öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin nezaretinde alınmakta ve derslerimiz gerekli tedbirler alınarak işlenmektedir."

Tüm öğrencilerin EBA destek noktalarından faydalanmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Kaya "Bakanlığımız, valiliğimiz, tüm kurumlarımızla ulaşmak için bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Bütün öğrencilerimizin EBA destek noktalarına ve EBA'ya ulaşımı noktasında gayretlerimiz olacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitimde alamadıkları dersler burada veriliyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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