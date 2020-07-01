Malazgirt'te yol yapım ve onarım çalışmaları Malazgirt'in Konakkuran Belde Belediyesince yaylalarda başlatılan yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt'in Konakkuran Belde Belediyesince yaylalarda başlatılan yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, vatandaşların yoğun kullandığı yayla yollarını daha rahat ve güvenli hale getirmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Ekiplerin yaklaşık bir aydır çalışma yürüttüğünü belirten Ömeroğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir aydır beldemizin üst tarafında bulunan yaylamızda yeni yol açma, yol onarım ve bakım çalışması yürütüyoruz. Beldemizin tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu için çiftçilerimiz yaylaya ve tarlalarına rahat ulaşım sağlasınlar diye bu çalışmamızı başlattık. Yeni açılan yolların yanı sıra eski yollarımıza da gerekli bakımları yaparak halkımızın hizmetine sunduk."

Kaynak: AA