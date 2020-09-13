Malazgirt'te yol yapım çalışmaları devam ediyor
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Malazgirt'te yol yapım çalışmaları devam ediyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde belediye ekiplerince başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt'te yol yapım çalışmaları devam ediyor
13.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.09.2020 10:24

Muş'un Malazgirt ilçesinde belediye ekiplerince başlatılan yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'ın talimatıyla Danişmentgazi, Mengüçgazi ve Murat mahallelerinde 10 metre genişliğinde yeni yollar açılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Altın, yolların tüm Malazgirtlilere hayırlı olmasını diledi, ulaşım sıkıntısının giderilmesi için yeni projeler geliştirdiklerini belirtti.

Vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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