Malazgirt'te YKS heyecanı

Muş'un Malazgirt ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, sınavın ilçede olmasından dolayı mutluluk yaşadı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler, sınavın ilçede olmasından dolayı mutluluk yaşadı.

İlçedeki 7 merkezde 1850 öğrencinin girdiği sınavda, veliler okul bahçelerinde çocuklarının başarısı için dua etti.

Öğrencilerden Cemre Sönmez, sınavın ilçede yapılmasının kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti.

Sönmez, "Eskiden sınava Muş'a gidiyorduk veya Tatvan'a gidiyorduk. Kiminin ulaşım imkanı vardı, kiminin yoktu. Gerçekten çok zordu. Şimdi Malazgirt'e olması çok iyi oldu. Hem uyku açısından hem de ulaşım açısından gayet iyi oldu, mutluyuz. Gelecek senelerde de burada olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Sınav için çocuğunu Bulanık'tan Malazgirt'e getiren veli İbrahim Bostancı ise sınav merkezinin kendilerine daha yakın olmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin