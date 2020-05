Malazgirt'te Yeniden Refah Partisi'nden ihtiyaç sahiplerine yardım Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardımında bulunuyor.

İlçe Başkanı Bayram Kartal, yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın talimatıyla hazırladıkları, içerisinde nakdi yardımların bulunduğu zarfları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiklerini belirtti.

Parti olarak her zaman birlik ve beraberliğin tesisi ve hayrın şerre galip gelmesi için yardımlaştıklarını anlatan Kartal, "Bu ilçede her muhtaca koşmak boynumuzun borcudur düsturuyla her zaman özünde yardımlaşma ve dayanışma duygularını barındıran bu kadim ve tarihi ilçemizin emrinde olacağız. Rabbim bu hayra vesile olan başta il ve ilçe yönetimlerimiz olmak üzere herkesten razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: AA