Malazgirt'te yaz Kur'an kursu hazırlığı
Muş'un Malazgirt ilçesinde yaz Kur'an kursu uzaktan eğitimle verilecek.
26.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:23
Muş'un Malazgirt ilçesinde yaz Kur'an kursu uzaktan eğitimle verilecek.
İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaz Kur'an kursunun uzaktan eğitimle verileceğini söyledi.
Kursun 10-15 yaş aralığındaki çocukları kapsadığını anlatan Demirtaş, eğitimlerin 6 hafta süreyle Diyanet TV'den aktarılacağı ifade etti.
Demirtaş, kurs kayıtlarının başladığını kaydetti.
Kaynak: AA