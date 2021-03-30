Malazgirt'te "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde etkinlik düzenlendi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, sürücülere broşür dağıttı, yaya önceliği konusunda uyarılarda bulundu.

Demirer, yaya geçidinden geçerken sürücülerin daha dikkatli olması konusunda bilgilendirme yaptıklarını belirterek, "Etkinliğin farkındalık oluşturarak meydana gelebilecek olumsuzlukların da önüne geçeceğine inanıyorum." dedi.

Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Emniyet Müdürü İlker Eşki, emniyet ve jandarma ekipleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin