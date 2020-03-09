Malazgirt'te vergi rekortmenine plaket verildi
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Malazgirt, Aydın, Muş, Güncel

Malazgirt'te vergi rekortmenine plaket verildi

Muş'un Malazgirt İlçesi Mal Müdürlüğü, ilçede kurumlar vergisi rekortmeni olan iş adamı Alican Aydın'a palet verdi.

09.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:50
Malazgirt'te vergi rekortmenine plaket verildi

Muş'un Malazgirt İlçesi Mal Müdürlüğü, ilçede kurumlar vergisi rekortmeni olan iş adamı Alican Aydın'a palet verdi.

Malazgirt Mal Müdür Vekili Şener Özcan, iş yerinde ziyaret ettiği Aydın'a başarı belgesini takdim etti.

Aydın, yaptığı açıklamada, vergilerini düzenli ödediğini ve il genelinde ilk 10'da, ilçe de birinci olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Vergi vermenin önemli olduğunu belirten Özcan da "Bizler devletimizi seviyorsak o zaman vergimizi düzenli vermeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Manşet

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