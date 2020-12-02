Malazgirt'te vergi affı için müracaatlar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Malazgirt'te vergi affı için müracaatlar başladı

02.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:33
Malazgirt'te vergi affı için müracaatlar başladı

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi; su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını duyurdu.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi; su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını duyurdu.

Malazgirt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun' çerçevesinde vatandaşların biriken borçlarını peşin ödemeleri halinde faizlerin yüzde 90'a kadar sıfırlanacağını, taksitli ödemelerde ise düşük faiz uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, "Yapılandırmadan yararlanacak olan vatandaşların en genç 31.12.2020 tarihine kadar kurumumuza başvurmaları gerekmektedir" denildi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmalarını istedi. - MUŞ

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Türk bilim insanlarının geliştirdiği yüzde 95 etkili aşının kullanımına onay çıktı
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Malazgirt'te vergi affı için müracaatlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Muş'ta vergi affı için müracaatlar başladı
Muş'ta vergi affı için müracaatlar başladı
Bitlis Belediyesinde vergi afları için müracaatlar başladı
Bitlis Belediyesinde vergi afları için müracaatlar başladı
Trump'ın hindi affı törenine katılacak iki hindi görücüye çıktı
Trump'ın hindi affı törenine katılacak iki hindi görücüye çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Sezen Aksu Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Fuat Çapa Şenol Güneş Mbaye Diagne Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malazgirt'te vergi affı için müracaatlar başladı - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 10:48:10. #1.14#
title