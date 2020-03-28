Malazgirt'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor Malazgirt Sosyal Hizmet binası detayı Vefa Sosyal Destek Grubu notları detayları Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ilaç yazdırma detayları Vefa Sosyal Destek Grubunun manavda alış veriş detayları Vefa Sosyal Destek Grubu ilaç ve gıda köylerde teslim detayları Hasretpınar köyünde oturan 65...

Malazgirt Sosyal Hizmet binası detayı

Vefa Sosyal Destek Grubu notları detayları

Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ilaç yazdırma detayları

Vefa Sosyal Destek Grubunun manavda alış veriş detayları

Vefa Sosyal Destek Grubu ilaç ve gıda köylerde teslim detayları

Hasretpınar köyünde oturan 65 yaşındaki Ali Rıza Demirbilek'in konuşması

Vefa Sosyal Destek Grubu Müdürü Murat Köse'nin konuşması

Malazgirt'te "Vefa Sosyal Destek Grubu" yaşlı ve hastaların yardımına koşuyor

Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından karşılanıyor.

Salgın nedeniyle ikametlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan çalışmalar, Malazgirt Kaymakamlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinin çalışmalarıyla yürütülüyor.

İlçedeki Hasretpınar köyünde yaşayan 65 yaş üstü Ali Rıza Demirbilek, telefonla ulaştığı "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekibine ilaç ve gıda ihtiyacının olduğunu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, Demirbilek ve eşinin ilaç ve gıda ihtiyaçlarını adreslerinde teslim etti.

Ali Rıza Demirbilek, yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu" yetkililerinin kendilerine ilaç ve gıda getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize zeval vermesin. Yetkililere çok teşekkür ediyorum. İhtiyaçlarımızı karşıladılar." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Müdürü Murat Köse de yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "El ele vererek bu virüsü yeneceğiz inşallah. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 7/24 vatandaşlarımızın hizmetinde olamaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA