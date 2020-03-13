Malazgirt'te uyuşturucuya mücadele semineri Malazgirt ilçesinde "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında mahalle sakinlerine uyuşturucuyla ilgili seminer verildi.

Malazgirt ilçesinde "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında mahalle sakinlerine uyuşturucuyla ilgili seminer verildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Selçuklu Mahallesi'nin taziye evinde mahalle sakinlerine eğitim verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Doktor Şeyma Görçin Karaketir ve Psikolog Engin Laçin uyuşturucudan korunma yolları ve tedavisi hakkında mahalle sakinleriyle bilgi paylaştı.

Seminere katılan Kaymakam Emre Yalçın, yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelenin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Çevrenizde bu maddeleri kullanan varsa lütfen bildirim yapın. Sizler çekiniyorsanız muhtarınıza durumu bildirin, muhtar bize söylesin. Çocuklarımızın sağlığı ve madde kullanımının yaygınlaşmaması için bu bildirimi yapmanız sizlerin görevidir. Bizler onlara gerekli yardımı yaparız. Amacımız çocuklarımıza ceza vermek değil, topluma kazandırmaktır."

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün ise seminerden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Seminere, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki de katıldı.

Kaynak: AA