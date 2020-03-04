Malazgirt'te "uyuşturucu ile mücadele ve kanser" semineri

04.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:32

Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine yönelik "uyuşturucu ile mücadele ve kanser" semineri düzenledi.

Yurdun yemekhanesinde verilen seminerde İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Doktor Ayşe Betül Alıncak, Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu, öğrencilere uyuşturucu ile mücadele ve kanser hakkında bilgi verdi.

Programa, Malazgirt Yurt Müdür Vekili Fatma Donat Yüksel de katılıdı.

Kaynak: AA