Malazgirt'te 'Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı' Hazırlandı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 'Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı' hazırladıklarını ve tüm kurumların bu konudaki çalışmalara katkıda bulanacağını söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele eylem planı hazırlayan Kaymakam Yalçın, hızla yayılan madde bağımlılığından ilçedeki çocukları ve gençleri korumak, madde bağımlısı olanları tedavi ettirmek ve tedavi olanların tekrar bağımlı olmasını engellemek için bu eylem planını acilen başlatmaları gerektiğini belirtti. Kaymakam Yalçın, "Malazgirt ilçemizde 'Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı' hazırladık. Bu plan ile uyuşturucu ile mücadelede her kurum, sorunun çözümü için ortak çalışmaya katkıda bulunacak. Kimse 'bana dokunmayan yılan bin yaşasın' demesin. Bu çok ciddi bir sorun ve bu sorunu çözmek hepimizin sorumluluğu. Tüm kurumlarımızın, kamu görevlilerimizin ve vatandaşlarımızın bu bilinçle hareket etmesi çözümü kolaylaştıracaktır" dedi.

Kaymakam Emre Yalçın tarafından hazırlanan 'Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı'; tüm kamu kurum kuruluşlarına, STK'lara, basın yayın organlarına, yolcu taşıma firmalarına ve kargo bayilerine dağıtıldı. - MUŞ