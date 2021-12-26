Malazgirt'te üniversite öğrencileri kurslar hakkında bilgilendirildi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılacak kurslar hakkında bilgilendirildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Malazgirt Kız Öğrenci Yurdu konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fehmi İpek, Müdür Yardımcısı Evren Danışman ve KYK Malazgirt Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Gülçin Gök Gölbaş katıldı.

İpek, Malazgirt Meslek Yüksek Okulu'nda sosyal ve kültürel etkinliklerin artmasını istediklerini söyledi.

Merkezleri bünyesinde açılacak kurslara önem verdiklerini belirten İpek, şunları söyledi:

"Malazgirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü olarak, gerekli planlamalarımızı yaptık. Aynı zamanda istihdam oluşturuyoruz. 3 bin 800 modülümüz var. Üniversite öğrencisi olup şu anda bizde usta öğretici olarak çalışan arkadaşlarımız var. Sigortaları yatırılıyor ve maaşlarını alıyorlar. Yeterlilik belgesi olan herkes usta öğretici olarak bize başvurabilir. Hem okuyup, hem de usta öğretici olarak para kazanabilirsiniz."

AA / Veysel Eşin - Son Dakika Haberleri

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