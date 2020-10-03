Malazgirt'te TYP kuraları çekildi
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Malazgirt'te TYP kuraları çekildi

03.10.2020 10:17 | Son Güncelleme: 03.10.2020 10:20
Malazgirt'te TYP kuraları çekildi

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kura ile belirlendi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Toplum Yararına Program kapsamında istihdam edilecek 70 kişi kura ile belirlendi.

İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda istihdam edilecek adaylar için Alparslan Kız İmam Hatip Lisesi bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak kura çekimi yapıldı.

Programda yer almak için başvuru yapan kişiler arasından noter huzurunda yapılan kura çekimiyle 70 kişi belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya yaptığı açıklamada, okullarda göreve başlayacak kişilere yeni işlerinde başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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