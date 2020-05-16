Malazgirt'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı, Malazgirt ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım yaptı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardım çalışmalarını artıran Türk Kızılayı, Malazgirt ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım yaptı.

Bu ramazan ayında da ilçedeki ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan Kızılay, yardımlarını sürdürüyor.

Kızılay Malazgirt Şube Başkanı Ömer Faruk Gönültaş, "Korona Dayanışma Projesi çalışmaları kapsamında ilçemizde de nakdi yardım, beslenme yardımları, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, hijyen malzeme desteği ve sosyal nakdi yardım faaliyetleri yoğun şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Kaynak: AA