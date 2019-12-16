: Malazgirt'te temizlik çalışması

16.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:29

Malazgirt Belediyesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, çöpleri temizlediği cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdür Vekili Kenan Aslan, yaptığı açıklamada, itfaiye ekiplerinin desteği ile temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Kent merkezindeki cadde ve sokakları temizlediklerini belirten Aslan, "Gayemiz daha temiz ve yaşanılır bir Malazgirt. Geçtiğimiz yıl bu sokaklarda 1,5 metre karla mücadele ediyorduk. Bugün ise yolları yıkamaya başladık. Malazgirt Belediyesi olarak gece gündüz temizlik çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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