Malazgirt'te "tam kapanma" ile sessizlik hakim oldu

15 Temmuz Parkı ve ilçe genelinde hakim olan sakinlik İlçede açık olan iş yerleri İlçede denetimlerini sürdüren belediye zabıta ekipleri Vatandaşlardan Doğan Yıldırım'ın konuşması MUŞ - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında dun akşam saat 19.