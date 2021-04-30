Malazgirt'te "tam kapanma" ile sessizlik hakim oldu
15 Temmuz Parkı ve ilçe genelinde hakim olan sakinlik İlçede açık olan iş yerleri İlçede denetimlerini sürdüren belediye zabıta ekipleri Vatandaşlardan Doğan Yıldırım'ın konuşması MUŞ - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında dun akşam saat 19.
15 Temmuz Parkı ve ilçe genelinde hakim olan sakinlik
İlçede açık olan iş yerleri
İlçede denetimlerini sürdüren belediye zabıta ekipleri
Vatandaşlardan Doğan Yıldırım'ın konuşması MUŞ - Yeni tip koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında dun akşam saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanma nedeniyle Muş'un Malazgirt ilçesinde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin