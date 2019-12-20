Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti temsilci seçimi yapıldı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti temsilci seçimi yapıldı.
Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılan seçime mahalle muhtarları katıldı.
Seçimlerde Karakaya Köyü Muhtarı Mehmet Muhsin Özkahraman mütevelli heyeti temsilci seçildi.
SYDV İlçe Müdürü Yakup Bozkurt, seçime katılanlara teşekkür ederek, seçimin hayırlı olmasını diledi.