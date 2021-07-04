Malazgirt'te spor akademisi kuruldu

Muş'un Malazgirt ilçesinde gençlerin spora yönlendirilmesini sağlamak amacıyla 1071 Malazgirt Spor Akademisi kuruldu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde gençlerin spora yönlendirilmesini sağlamak amacıyla 1071 Malazgirt Spor Akademisi kuruldu.

Kulüp Başkanı İbrahim Kaddafi Türeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla Futbol Akademisi projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Gençlerin hayatın her alanında olması gerektiğini belirten Türeli, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz pandemi nedeniyle uzun süre evlerinde kaldı. Yeşil sahalara inme vakti geldi artık. 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz 'Hayata Sporla Yeşil Işık Yak' projemiz sayesinde çok güzel işler yaptık. Çok başarılı sporcular yetiştirdik. Milli takıma sporcu gönderdik. Pandemi nedeniyle sosyal etkinliklerden fazla faydalanamadık. Cumhurbaşkanımızın verdiği normalleşme müjdesinden sonra 1071 Malazgirt Spor Futbol Akademisi'ni açtık. Antrenmanlarımız başladı. Sporcu sayımızı 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarıp sporla hayata bağlayacağız."

Akademinin kurulmasına des tek veren iş insanı İsmail Türeli de gençleri yeşil sahada görmenin gurur verici olduğunu belirtti.

Akademiye kaydolan 11 yaşındaki Yunus Emre Bozkurt ise "Hayallerime kavuşmak için buraya kayıt oldum. Pandemi nedeniyle evde canımız sıkılıyordu. Burada keyifli vakit geçiriyoruz. Spor yapıyorum. Futbolcu olmak istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin