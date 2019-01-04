Malazgirt'te 'Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi' Kuruluyor

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Belediyesi tarafından 'Kalbimiz Sokakta Atıyor' projesi kapsamında 'Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi' kuruluyor.

İlçede soğuk hava şartları nedeniyle yaşam şartları zorlaşan sokak hayvanları için Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ın talimatıyla belediye bünyesinde kurulacak merkezde; hayvanların tedavi, bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılacak. Sokaklarda başıboş dolaşan sokak hayvanları, kurulacak özel ekiple toplatılıp bu merkezde tedavi, bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, 'Kalbimiz Sokakta Atıyor' projesi ile tüm sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını söyledi. Kaymakam Yalçın, "Sokaklarımızda dolaşan başıboş sokak hayvanları için Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yapıyoruz. Kuracağımız bu bakımevinde aynı anda 500 sokak hayvanına tedavi, rehabilitasyon ve bakım çalışması yapacağız. Çalışmalarımızı 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Halkımızın sağlığı, güvenliği ve aynı zamanda zorlu kış şartlarında yaşamlarını devam ettirmeye çalışan sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapmayı planlıyoruz. Yine belediyemiz bünyesinde kurulacak sokak hayvanlarını toplama birimi ile sokaklarda toplanılan başıboş ve sahipsiz hayvanları veteriner hekimlerimiz gerekli sağlık taramasından geçirecek. Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde topladığımız tüm hayvanların kuduz aşıları veteriner hekimler tarafından yapılacak. Bu projemiz sayesinde kış şartlarında sokaklarımızda yaşayan ve kar yağışından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarının en azından havalar ısınıncaya kadar tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarını sağlamak olacaktır" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA