Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması
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Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması

Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş Malazgirt ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ilçe merkezi sessizliğe büründü.

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Muş Malazgirt ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ilçe merkezi sessizliğe büründü.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda korona virüsle mücadeledeki kural ve önlemleri içeren "Kısmi Kapanma" kapsamında Malazgirt ilçesinde dün akşam saat 19.00 itibarıyla başlayan 58 saatlik ilk kısıtlama uygulanıyor. Malazgirt'te yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler artırıldı. Uygulamayla birlikte ilçede cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi. Polis ekipleri ekip araçlarından anonslarla "evde kalın" uyarısında bulundu. - MUŞ

Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması
Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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