Malazgirt'te sokağa çıkma kısıtlaması
Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, denetimler artırıldı.
23.05.2020 18:19 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:54
Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, denetimler artırıldı.
Uygulamayla birlikte ilçede cadde ve sokaklar boş kalarak sessizliğe bürünürken, kentte görev yapan güvenlik güçleri devriye atarak kontroller gerçekleştirdi.
Polis ekipleri ekip araçlarından anonslarla "evde kalın" uyarısında bulundu.
Kaynak: AA