Malazgirt'te sel nedeniyle 50 büyükbaş hayvan telef oldu Muş'un Malazgirt ilçesi Bostankaya köyünde sel nedeniyle 50 büyükbaş hayvan telef oldu.

Muş'un Malazgirt ilçesi Bostankaya köyünde sel nedeniyle 50 büyükbaş hayvan telef oldu.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bostankaya köyünde sel nedeniyle 50 büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

İlçede etkili olan dolu nedeniyle 15 köyde birçok tarlanın da hasar gördüğünü belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 15 köyümüzdeki çiftçimiz bu doğal afetten zarar gördü. Bostankaya köyümüzde ise yaklaşık 50 büyükbaş hayvan sel felaketinden dolayı telef oldu. Zararın boyutu çok yüksek. Tarım arazileri tamamıyla gitmiş. Ayrıca köydeki birçok tarım ekipmanı da sel sularına kapılmış."

Durumu ilçe Kaymakamı Emre Yalçın'a ilettiklerini ifade eden Kılıç, "Kaymakamlığımız tarafından görevlendirilecek hasar tespit komisyonuyla dolu yağışından etkilenen çiftçilerimizin mağduriyetleri yasal çerçeveler doğrultusunda giderilmeye çalışılacaktır. Gerek kaymakamlık yetkilileri gerekse Oda başkanlığımız hep birlikte bu afet olayına el atıp, çiftçimize yardımcı olmak için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA