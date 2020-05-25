Malazgirt'te şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti Muş'un Malazgirt ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çalışmalarını sürdüren Malazgirt Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki 37 şehit ve gazi ailesini ziyaret etti.

Ailelerle bir araya gelen ekip üyeleri, Kaymakam Emre Yalçın'ın selamlarını iletti, hediyelerini teslim etti. Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek ekip üyelerine teşekkür etti.

Malazgirt Vefa Sosyal Destek Grubu Müdürü Murat Köse, iki günden bu yana ilçedeki şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladıklarını söyledi.

Kaynak: AA