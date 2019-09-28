Malazgirt'te "Sağlıkta Farkındalık" standı açıldı

Malazgirt'te "Sağlıkta Farkındalık" standı açıldı

Muş'un Malazgirt Sağlık Müdürlüğü çalışanları ilçede "Sağlıkta Farkındalık" standı açtı.

28.09.2019 15:06
Malazgirt'te

Muş'un Malazgirt Sağlık Müdürlüğü çalışanları ilçede "Sağlıkta Farkındalık" standı açtı.

Psikolog Engin Laçin ve Ebe Nuray Kuyucu'nun 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda açtığı stantta, vatandaşlara "Prostat kanseri ve belirtileri", "Çocuk istismarı" ve "Çocuk izleme merkezleri" hakkında bilgi verilerek, tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Vatandaşlar standa yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA
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