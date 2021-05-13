Malazgirt'te Ramazan Bayramı namazı kılındı

Muş'un Malazgirt ilçesinde pandemi kurallarına uyularak Ramazan Bayramı namazı eda edildi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde pandemi kurallarına uyularak Ramazan Bayramı namazı eda edildi.

İlçedeki camilere gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak kıldı.

Bayram namazını kıldıran Malazgirt Müftüsü Emrah Demirtaş, hutbesinde Filistin'de Müslümanların yaşadıklarından dolayı çok hüzünlü olduklarını söyledi.

Malazgirt Merkez Camisinde pandemi kuralları ile kılınan bayram namazına Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Malazgirtli vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin