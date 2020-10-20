Malazgirt'te pancar hasadı sürüyor

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, bu yıl şeker pancarında verimim geçen yıllara oranla arttığını belirtti.

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, bu yıl şeker pancarında verimim geçen yıllara oranla arttığını belirtti.

İlçe girişindeki pancar alım kantarında çiftçilerle sohbet eden Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, pancar alımının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl çiftçilerin pancardan bire sekiz oranında verim aldığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan şeker tadında bir şeker pancarı alım fiyatı bekliyoruz. Bu yıl şeker pancarı ilçemizde altın yılını yaşıyor. Bu yıl 100 bin ton pancar alımının yapılması hedefleniyor. Şuana kadar yaklaşık 70 bin ton teslim alındı. Tarlada kalan şeker pancarı miktarı 30 bin ton civarında. Havalar böyle giderse kalan şeker pancarı da kısa bir süre içinde bitecek. Oda olarak Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın talimatlarıyla hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Çiftçilerimizi ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz."

Malazgirt Pancar Bölge Şefliği Saha Yetkilisi Abdulvahap Göre ise geçen yıllarda şeker pancarının topraklı gelmesi nedeniyle devletin büyük bir zarara uğradığını, bu yıl toprak kısmının ayrıldığını söyledi.

Pancar alımlarının devam ettiğini ifade eden Göre, "Pancar üreticilerine tüm uyarılarımıza rağmen topraklı ve saplı getiriyorlar. Burada pancar alırken topraklarını ayırıp geriye kalanını tartıyoruz. Bu yıl ilçemizin kotası yaklaşık 100 bin ton. Şimdiye kadar 70 bin ton alım yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin