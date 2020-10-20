Malazgirt'te pancar hasadı sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malazgirt'te pancar hasadı sürüyor

20.10.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.10.2020 15:17
Malazgirt'te pancar hasadı sürüyor

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, bu yıl şeker pancarında verimim geçen yıllara oranla arttığını belirtti.

Muş Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, bu yıl şeker pancarında verimim geçen yıllara oranla arttığını belirtti.

İlçe girişindeki pancar alım kantarında çiftçilerle sohbet eden Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, pancar alımının devam ettiğini söyledi.

Bu yıl çiftçilerin pancardan bire sekiz oranında verim aldığını belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan şeker tadında bir şeker pancarı alım fiyatı bekliyoruz. Bu yıl şeker pancarı ilçemizde altın yılını yaşıyor. Bu yıl 100 bin ton pancar alımının yapılması hedefleniyor. Şuana kadar yaklaşık 70 bin ton teslim alındı. Tarlada kalan şeker pancarı miktarı 30 bin ton civarında. Havalar böyle giderse kalan şeker pancarı da kısa bir süre içinde bitecek. Oda olarak Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın talimatlarıyla hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Çiftçilerimizi ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz."

Malazgirt Pancar Bölge Şefliği Saha Yetkilisi Abdulvahap Göre ise geçen yıllarda şeker pancarının topraklı gelmesi nedeniyle devletin büyük bir zarara uğradığını, bu yıl toprak kısmının ayrıldığını söyledi.

Pancar alımlarının devam ettiğini ifade eden Göre, "Pancar üreticilerine tüm uyarılarımıza rağmen topraklı ve saplı getiriyorlar. Burada pancar alırken topraklarını ayırıp geriye kalanını tartıyoruz. Bu yıl ilçemizin kotası yaklaşık 100 bin ton. Şimdiye kadar 70 bin ton alım yaptık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Tarkan Hazal Kaya Serdar Ortaç
Spor Falcao Ozan Tufan Şenol Güneş Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malazgirt'te pancar hasadı sürüyor - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 15:20:26. #1.14#
title