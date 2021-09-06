Malazgirt'te okul servisleri denetlendi
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Malazgirt'te okul servisleri denetlendi

Malazgirt'te okul servisleri denetlendi
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Malazgirt ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servisleri denetlendi.

Malazgirt ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde okul servisleri denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Yarbay Öner Caddesi'ndeki okullar bölgesi girişinde uygulama yaparak, okul servislerinde denetim yaptı.

Ekipler, araçlarda "Dur" levhası, emniyet kemeri, araç kamerası, dezenfektan ve maske olup olmadığını kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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