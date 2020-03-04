Malazgirt'te öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.
Okulun toplantı salonundaki programda öğretim görevlisi Bünyamin Bazyel, virüse karşı alınacak önlemler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Programa, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş, Kredi Yurtlar Kurumu Müdür Yardımcısı Fatma Donat Yüksel, MYO Sekreteri Süleyman Barlas ve öğrenciler katıldı.
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Kaynak: AA