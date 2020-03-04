Malazgirt'te öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi
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Malazgirt'te öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.

04.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:46
Malazgirt'te öğrencilere yeni tip koronavirüs eğitimi

Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) eğitimi verildi.

Okulun toplantı salonundaki programda öğretim görevlisi Bünyamin Bazyel, virüse karşı alınacak önlemler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Programa, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Baş, Kredi Yurtlar Kurumu Müdür Yardımcısı Fatma Donat Yüksel, MYO Sekreteri Süleyman Barlas ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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